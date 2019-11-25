الزُبيدي يبحث مع المبعوث السويدي سفراء أوروبيون الوضع الإنساني في الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، مساء الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع المبعوث الخاص لمملكة السويد سعادة السفير بيتر سيمنبي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، سعادة السفير هانس جروندبرج، وسفير مملكة السويد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة هنريك لاندرهولم، ورئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن السيد ريكاردو فيلا.



وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية بعد اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، والفرصة التي شكلها هذا الاتفاق ليكون انطلاقة حقيقية نحو عملية سلام شاملة، وكذا سُبل التنسيق والتعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والمجلس الانتقالي الجنوبي بما يعزز السلام والاستقرار في بلادنا.

وتطرق اللقاء إلى بحث الملف الإنساني والتنموي، وشدد على ضرورة خلق كافة التسهيلات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني في الجنوب وفي الشمال على حد سواء، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد، ليتسنى للاتحاد الأوروبي والدول الراعية تنفيذ برامج الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي.

واستعرض اللقاء أيضاً، فرص السلام في اليمن، وأكد على أهمية بناء الثقة بين الأطراف للدخول في عملية سياسية شاملة وناجحة.

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وأشاد اللقاء بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل السلام، وكذا جهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام، السيد مارتن غريفيث.

وأكد القائد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على أن اتفاق الرياض يعد إنجازا تاريخيا، سينقل الجنوب إلى مرحلة متقدمة من العمل السياسي والإداري، مبيناً أن الملف الإنساني والتنموي والخدماتي يعد من أولويات المجلس في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي، سيشاركون في المراحل القادمة من المفاوضات، بما يضمن حقهم في تقرير مصيرهم ومستقبلهم السياسي.

وفي المقابل، عبر سعادة مبعوث وسفراء دول الاتحاد الأوروبي عن بالغ سرورهم باللقاء مع الرئيس القائد عيدوس الزُبيدي، مؤكدين على دعمهم للسلام والخطوات السلمية التي يسير عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

حضر اللقاء، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد الغيثي، والناشط السياسي الجنوبي، عمرو علي سالم البيض