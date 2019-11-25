مصادر تكشف عن تحركات لقيادة الإصلاح لتأسيس معسكرات حزبية بدعم قطري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر خاصة لـ”العرب” عن تحركات متسارعة يقوم بها حزب الإصلاح في تعز بقيادة عناصر إخوانية متحالفة مع قطر مثل المشرف العسكري والأمني للإخوان في المحافظة عبده فرحان المخلافي (سالم) وحمود سعيد المخلافي، اللذين نشطا مؤخرا في إنشاء معسكرات على أسس حزبية بدعم من قطر وسلطنة عمان.

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ووفقا لمصادر “العرب” يسعى الإخوان للاستفادة من حالة الإرباك في المشهد اليمني وانشغال الشرعية والتحالف بتنفيذ خطوات اتفاق الرياض، لتكريس سياسة الأمر الواقع في تعز واستباق أي تحولات سياسية، واستكمال الاستحواذ على المحافظة من خلال تفكيك آخر القوات العسكرية التي لا تدين بالولاء للإخوان مثل قوات اللواء 35 بقيادة العميد عدنان الحمادي وكتائب أبي العباس السلفية، إضافة إلى التحريض الإعلامي على القوات الوطنية بقيادة العميد طارق صالح التي تتواجد في أجزاء من مناطق تعز الساحلية مثل مدينة المخا التي يطمح الإخوان لتحويلها إلى منفذ بحري لتعزيز نفوذهم وتلقي الدعم القادم من قطر وتركيا، على غرار المطالب الحوثية بالاستحواذ على ميناء ميدي في محافظة حجة.

وتشهد محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن حالة غليان شعبي غير مسبوقة من ممارسات ميليشيا الإخوان والانتهاكات التي تمارسها على نطاق واسع وفي مقدمة ذلك نهب المنازل والأراضي وابتزاز التجار والمغتربين في تكرار للنموذج الحوثي.