شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي آخر تحديثات لأسعار العملات أمام الريال اليمني مع بداية اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019م جاءت كالتالي :

الدولار الامريكي : شراء : 570 ريال . بيع : 575 ريال . Advertisements الريال السعودي : شراء : 150 ريال. بيع : 151 ريال. مع العلم أن أسعار العملات قابلة للتغيير في اي وقت وتختلف بنسب متفاوتة من صراف الى اخر.

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