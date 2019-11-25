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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني: الصالات الخارجية لمطار الريان أنشأت بمواصفات عالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد محافظ حضرموت، اللواء فرج بن سالم البحسني، "أن استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يتجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن منذ اربع سنوات.
وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن الصالات الخارجية بالمطار أنشأت بمواصفات عالية وزودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.
وتابع "إن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول رحلة خارجية لطيران اليمنية لتتوالي بعدها الرحلات للمطار الذي سيخفف عن المرضى والمسافرين بشكل عام ، وسيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة".
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