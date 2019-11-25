صنعاء.. مليشيا الحوثي تعتقل مواطنين طالبوا برواتبهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حرصت مليشيات الحوثي الإرهابية على استخدام القوة والاعتقال لقمع المطالب الحقوقية المشروعة للموظفين في العاصمة صنعاء.



ونقلت وكالة "خبر" عن مصادرها أن عناصر مليشيا الحوثي والمندسين التابعين لها في مؤسسات الدولة المختطفة، قاموا بالإبلاغ عن العشرات من الموظفين المطالبين برواتبهم والذين تم اعتقالهم خلال الآونة الأخيرة.

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وقالت المصادر، إن العشرات من الموظفين الذين طالبوا من المسؤولين المعينين من قبل المليشيا بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر 4 سنوات تم اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معروفة والزج بهم في سجون سرية.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات اعتقلت الموظفين بعد أن ألقت عليهم تهمة أنهم "طابور خامس" و"محرضون" بذريعة أنهم يثيرون الموظفين عليها ويدعونهم للانتفاضة ضدها إثر رفضها صرف مرتباتهم ومستحقاتهم بعد انقلابها على السلطة في 21 سمبتمبر 2014.

وصعدت المليشيات الحوثية الإيرانية، مؤخراً، من أعمالها العدوانية والاستبدادية واعتقالاتها بحق الكثير من المواطنين والأهالي بالعاصمة صنعاء وفي المناطق المتبقية تحت سيطرتها