الأردن يؤكد تحرير اثنين من رعاياه كانا مختطفين لدى مليشيات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد الأردن، الأحد، تحرير اثنين من رعاياه، كانا مختطفين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية منذ السابع من الشهر الجاري خلال تأديتهما مهمات إنسانية في مناطق سيطرتها.



Advertisements

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية كشف الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز عن مغادرة "كل من ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد إبراهيم ملحم، صنعاء، بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7 نوفمبر 2019".

وبخصوص ظروف احتجاز العاملين الأردنيين أوضح الفايز أنهما اعتقلا "لدى وصولهما إلى هناك (صنعاء) في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن".

يذكر أن مليشيا الحوثي، خلال فترة الحرب، اعتدت في أكثر من منطقة خاضعة لسيطرتها على فرق إنسانية تعمل ضمن منظمات دولية في مهام إنسانية، ناهيك عن عمليات الابتزاز والنهب التي يمارسها الحوثيون في المجال الإنساني