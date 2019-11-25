- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يؤكد تحرير اثنين من رعاياه كانا مختطفين لدى مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد الأردن، الأحد، تحرير اثنين من رعاياه، كانا مختطفين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية منذ السابع من الشهر الجاري خلال تأديتهما مهمات إنسانية في مناطق سيطرتها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية كشف الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز عن مغادرة "كل من ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد إبراهيم ملحم، صنعاء، بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7 نوفمبر 2019".
وبخصوص ظروف احتجاز العاملين الأردنيين أوضح الفايز أنهما اعتقلا "لدى وصولهما إلى هناك (صنعاء) في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن".
يذكر أن مليشيا الحوثي، خلال فترة الحرب، اعتدت في أكثر من منطقة خاضعة لسيطرتها على فرق إنسانية تعمل ضمن منظمات دولية في مهام إنسانية، ناهيك عن عمليات الابتزاز والنهب التي يمارسها الحوثيون في المجال الإنساني
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يؤكد تحرير اثنين من رعاياه كانا مختطفين لدى مليشيات الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.