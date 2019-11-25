- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهالي رضوم في شبوة يرفضون مساعدات منظمة الغذاء لانتهاء صلاحيتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
رفض أهالي مديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، استلام المساعدات الإنسانية الشهرية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي عبر جمعية التكافل الإنساني المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي.
وأكد الأهالي أن رفضهم لهذه المساعدات يعود إلى انتهاء صلاحيتها وكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقالت مصادر في المديرية إن القاطرة التي تحمل هذه المواد لازالت واقفة بجانب مدرسة رضوم للتعليم الأساسي والتي يتم تخزين المواد فيها بشكل دائم.
وأشارت المصدر إلى أن مدير التوزيع بجمعية التكافل في المديرية أصر على نزول المواد الغذائية المنتهية من القاطرة إلى المدرسة لتوزيعها على المواطنين
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي رضوم في شبوة يرفضون مساعدات منظمة الغذاء لانتهاء صلاحيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.