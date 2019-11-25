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أهالي رضوم في شبوة يرفضون مساعدات منظمة الغذاء لانتهاء صلاحيتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

أهالي رضوم في شبوة يرفضون مساعدات منظمة الغذاء لانتهاء صلاحيتها

متابعات_الخليج 365

رفض أهالي مديرية رضوم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، استلام المساعدات الإنسانية الشهرية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي عبر جمعية التكافل الإنساني المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي.

 

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وأكد الأهالي أن رفضهم لهذه المساعدات يعود إلى انتهاء صلاحيتها وكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وقالت مصادر في المديرية إن القاطرة التي تحمل هذه المواد لازالت واقفة بجانب مدرسة رضوم للتعليم الأساسي والتي يتم تخزين المواد فيها بشكل دائم.

 

وأشارت المصدر إلى أن مدير التوزيع بجمعية التكافل في المديرية أصر على نزول المواد الغذائية المنتهية من القاطرة إلى المدرسة لتوزيعها على المواطنين

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