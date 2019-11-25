عمران.. تحذير شديد اللهجة من قبيلة حاشد للحوثيين بعد تهريب قَتَلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ عمران

أكدت مصادر محلية في محافظة عمران أن مليشيا الحوثي أقدمت على تهريب متهمين بتصفية عدد من أبناء قبيلة حاشد.



وأفادت المصادر، أن قيادات حوثية تواصلت مع بعض مشايخ القبيلة وأبلغتهم رفضها تسليم قتلة "بيحان على مقبل العياني" وآخرين.

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بدورها أكدت قبيلة حاشد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عمليات التصفية التي تطال أبناءها من حين لآخر، كما عبرت عن استنكارها لتهريب القتلة والتستر عليهم.

وشيع جمع كبير من المواطنين القتيل العياني في مسقط رأسه "العيانه" بعد الصلاة عليه بمديرية خمر.

وتعرض عدد من أبناء القبيلة لعمليات قتل غامضة خلال الفترة الماضية.

ويتهم مواطنون في عمران مليشيا الحوثي وبالوقوف راء تصفية أبناء القبيلة خلال الفترة الماضية