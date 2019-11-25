شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انخفاض عدد الحمير حول العالم بسبب الصين..! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - باتت الحمير حول العالم مهددة بفقدان نصف عددها، بسبب ارتفاع وتيرة ذبحها لتلبية الطلب المتزايد على تصنيع دواء صيني.
وتحتاج الشركات الصينية إلى 4.8 مليون من جلود الحمير سنويا، لتصنيع الدواء الذي يسمى ejiao ويستخدم في علاج حالات مرضية مثل الأرق والصداع والسعال.
جديد الخليج 365:
وتحتوي جلود الحمير على الجيلاتين المطلوب لتصنيعه، لتطالب منظمات مهتمة بحقوق الحيوان، بإعادة النظر في الأمر والبحث عن بدائل، وفقا لما نشرته صحيفة “الغارديان”.
وانطلقت تحذيرات تحذر من أن يؤدي الأمر لتراجع أعداد الحمير في العالم إلى النصف في غضون خمس سنوات.
وانخفضت بالفعل أعداد الحمير في البرازيل بنسبة 28 في المئة منذ عام 2007، وبنسبة 37 في المئة في بوتسوانا و53 في المئة في قيرغيزستان.
وقالت إنه يتم سرقة العديد من الحمير من مجتمعات تعتمد عليها في أعمالها اليومية من أجل هذه التجارة، ويتم نقل الحمير في رحلات طويلة دون توفير الطعام أو المياه لها، ما يؤدي إلى وفاة ما يصل إلى 20 في المئة خلال رحلات النقل.
ويشير التقرير إلى تراجع عدد الحمير في الصين بنسبة 72 في المئة، لذلك تلجأ إلى السوق العالمية لسد احتياجاتها.
وترى منظمات إمكانية سد حاجة الطلب الصيني بزيادة عدد مزارع الحمير، لكن الأمر قد يحتاج إلى 20 عاما، كون الحمير من الحيوانات البطيئة للغاية في التكاثر والحمل وتحتاج إلى فترات طويلة حتى تصل إلى مرحلة النضج.
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