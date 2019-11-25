اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل عدد من عناصر المليشيا بغارات للتحالف شمال حجة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عدد من عناصر المليشيا بغارات للتحالف شمال حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

مقتل عدد من عناصر المليشيا بغارات للتحالف شمال حجة

متابعات_الخليج 365

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مساء الأحد، بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شمال محافظة حجة (جنوب غرب البلاد).

Advertisements

 

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مقاتلات التحالف استهدفت بـ10 غارات تحركات وتجمعات مليشيات الحوثي بوادي بن عبدالله وحرض، أسفرت عن سقوط عشرات العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.

 

ولفتت المصادر إلى أن الغارات أدت إلى إعطاب عدد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من عناصر المليشيا بغارات للتحالف شمال حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا