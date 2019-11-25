الإرياني: هجوم المخا الصاروخي يعكس الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من اتفاق ستوكهولم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن محاولة استهداف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لمقر الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار بمدينة المخا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة - إيرانية الصنع- عمل إرهابي غادر وجبان يهدف لتقويض مسار السلام ويعكس موقفها الحقيقي من تنفيذ اتفاق السويد.

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وتابع الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، تشرين الثاني 24، 2019: الهجوم الإرهابي الحوثي الغادر على الفريق الحكومي والاختراق المتواصل لوقف إطلاق النار يضع مصداقية الأمم المتحدة والمبعوث الخاص السيد مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الدولية برئاسة الجنرال "أبهجيت جوها" والجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق السويد بخصوص الوضع في محافظة ومدينة الحديدة، على المحك.

وطالب وزير الإعلام المبعوث الخاص لليمن ورئيس فريق المراقبين بإدانة صريحة لهذا الهجوم والإعلان عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، وممارسة الضغط على المليشيا الحوثية المدعومة من ايران لوقف اختراقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق