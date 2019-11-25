رئيس الوزراء: نعتزم تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة وفقًا لاتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء: نعتزم تطبيع الأوضاع في عدن والمناطق المحررة وفقا لاتفاق الرياض الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أكد رئيس الوزراء اليمنى معين عبدالملك، أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع فى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كما نص عليه "اتفاق الرياض".

Advertisements وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء اليمنى، ناقش مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التى تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي. ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية فى عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وفى لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوى النوبة وجه رئيس الوزراء اليمنى الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.

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