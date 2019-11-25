لن تصدق من هو...تفاصيل إيقاف رجل أعمال أرشى موظفًا بـ 75 مليون

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عدن - ياسمين التهامي - أوقفت النيابة العامة رجل أعمال، لدى عودته من خارج المملكة، على خلفية اتهامه في جريمة رشوة موظف بـ 75 مليون بغرض تمرير صفقة عقارات.
وبلغت قيمة الصفقة 900 مليون ريال حرر لها شيكات، وجاء توقيف المتهم بناءًا على أمر قضائي بإلزامه بسداد مجموعة من الشيكات.
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وكان المتهم قد تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل مبلغ مالي لموظف حكومي.
وطالبت النيابة بتوقيع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة، وتعزيره بعقوبة مشددة.
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