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شقيقان يقتلان ابن شقيقهما لممارسته الرذيلة مع زوجة أحدهما

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عدن - ياسمين التهامي - أقدم شقيقان آسيويان في دبي على قتل ابن شقيقهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأعدا خطة محكمة للغدر به، إذ دعياه إلى مأدبة طعام بمسكن المتهم الثاني.

وانتهت بعرضهما عليه إيصاله إلى مسكنه، ثم توجها إلى طريق مختلف بعد أن أقنعاه بأنه مختصر إلى سكنه، ثم أحكم أحدهما قبضته عليه، فيما خنقه الآخر بحبل، ووجّه إليه الأول ضربتين عنيفتين بمطرقة، فأسقطاه مضرجاً بدمائه، ثم قاما بدفنه.

 

 

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وجاء ذلك بناءً على شكوكهما في أنه يمارس الجنس مع زوجة عمه، فخططا لجلبه إلى الإمارات لقتله، وسهلا حضورها إليه ثم نفذا جريمتهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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