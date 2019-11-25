شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقان يقتلان ابن شقيقهما لممارسته الرذيلة مع زوجة أحدهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شقيقان آسيويان في دبي على قتل ابن شقيقهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأعدا خطة محكمة للغدر به، إذ دعياه إلى مأدبة طعام بمسكن المتهم الثاني.

وانتهت بعرضهما عليه إيصاله إلى مسكنه، ثم توجها إلى طريق مختلف بعد أن أقنعاه بأنه مختصر إلى سكنه، ثم أحكم أحدهما قبضته عليه، فيما خنقه الآخر بحبل، ووجّه إليه الأول ضربتين عنيفتين بمطرقة، فأسقطاه مضرجاً بدمائه، ثم قاما بدفنه.

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وجاء ذلك بناءً على شكوكهما في أنه يمارس الجنس مع زوجة عمه، فخططا لجلبه إلى الإمارات لقتله، وسهلا حضورها إليه ثم نفذا جريمتهما.