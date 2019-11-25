هل سالت نفسك اين تذهب الطائرات المستغنى عنها ...فيديو جريئ يقتحم مقر اعدام الطائرات ودفنها على تذهب...

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة ناشيونال جيوغرافيك تقرير مصور حول كيفية اعدام الطائرات القديمة والتي استغنت عنها شركات الطيران وخرجت من الخدمة بعد إرسالها لمقبرة الطائرات في هولندا. شاهدوا كيف تحال الطائرات للتقاعد ويتم اعدامها في المقطع التالي: طائرة تُحال للتقاعد وأرسالها لمقبرة الطائرات في هولندا وإعدامها هل شاهدتم من قبل كيف يتم إعدام الطائرات 🤔



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#بكل_بساطة pic.twitter.com/ANiPaLwo44 — فيديو نت (@videonet_) November 23, 2019

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