شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية ترحل عشرات آلاف من المغتربين اليمنيين من أراضيها ...ووزير المغتربين اليمني يحذر كل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الحكومة اليمنية، على الأنباء التي تتحدث عن ترحيل السلطات السعودية لعشرات آلاف المقيمين اليمنيين في السعودية بعد تطبيق نظام السعودة ـ وهو نظام يخصص وظائف معينة للجنسية السعودية دون غيرها .

وقال نائب وزير المغتربين الدكتور محمد العديل إن "السعودية لا ترحل أيّ مغترب ملتزم بقوانين المملكة ولديه إقامة ويعمل في عمل وفقاً لإقامته".

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وأوضح أن "من يتم ترحيلهم هم الهجرة غير النظامية (المتسللون إلى داخل المملكة عبر التهريب) ومن لديهم اقامات ويعملون في مهن تم سعودتها والمجهولين".

وأشار الدكتور العديل إلى أنه ووفقا لتقارير حملة وطن بلا مخالفة (وهي الحملة السعودية التي تنفذها الجهات السعودية لاعتقال وترحيل المخالفين للأنظمة الجديدة) " لا نجد أي جديد أو زيادة في نسبة الترحيل".

وتقول السعودية إنها تستضيف أكثر من نصف مليون نازح يمني، إضافة إلى منحها تأشيرات عمل لعدد 5 ألف يمني شهرياً، وفق تصريحات سابقة للسفير السعودي لدى اليمن.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء تفيد بترحيل عشرات اليمنيين المقيمين في السعودية وغير مخالفين لنظام الاقامة.

لكن قوانين واجراءات السعودة التي تم تطبيقها على العمالة والوافدين تسببت بعودة مئات الآلاف من اليمنيين