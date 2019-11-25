شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتكشف عن الشخص المسئول عن الاغتيالات في عدن "لن تصدق من هو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تحقيق خاص لقناة الجزيرة يبث في هذه الاثناء عن هوية المسئول الأول عن تنفيذ عمليات الاغتيال لأئمة المساجد وعسكريين . ونشرت الجزيرة اجزاء من محاضر التحقيقات التي اجريت لكشف ملابسات وهوية الجناة في جرائم الاغتيالات التي شهدتها بشكل مكثف عدن أن المسئول الاول عن تنفيذ هذه الجرايم تم استقطابه للعمل لصالح الإمارات وتحت أمرة " ابو خليفة " مندوب الإمارات بعدن. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة

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