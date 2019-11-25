شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير ...التحالف العربي يرسل هذه الشحنة الشخمة للحوثيين ...لن تصدق محتواها "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، أن قوات التحالف العربي وجه بالإفراج عن شاحنات تابعة للصليب الاحمر الدولي، ضبطتها قوات الجيش اليمني بمنفذ الوديعة، وعلى متنها كميات من الموميات الصناعية (دُمى) بأشكال جثث تظهر عليها علامات القتل والتعذيب وتحاكي رجال ونساء واطفال مضرجون بالدماء وبعضهم تعرض للذبح.

وأوضحت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن قيادة القوات المشتركة التابعة لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية اصدرت تعليمات بالإفراج عن الشاحنات التابعة للصليب الاحمر الدولي ومنع تفتيشها، وتوجهت الناقلات إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

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وأشارت المصادر أن حمولة الشاحنات تقدر بمئات الموميات المطاطية، بعضها تحاكي صور شخصيات يمنية وترتدي بعض الازياء التقليدية والشعبية اليمنية.

ولفتت المصادر بأن عملية الضبط تمت في منفذ الوديعة اليمني قبل اسابيع.

وكانت توجيهات صدرت لقوات الجيش اليمني بضبط الشاحنات المذكورة، وتوقيفها وتحريزها بعد أن عبرت المنفذ السعودي وتم تفتيش حمولتها.