شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة ...اعلان حوثي جديد حول فتح مطار صنعاء الدولي"النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد حملة قادها ناشطون حوثيون عن انتصارات جديدة لهم في الملف السياسي والاقتصادي , كان في مقدمتها موافقة التحالف على فتح مطار صنعاء الدولي .

اليوم نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مدير عام النقل الجوي الدكتور مازن غانم، صحة الأخبار التي تم تداولها في بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي حول فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية.

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وأشار إلى أن الإشاعات حول استئناف الرحلات المدنية من مطار صنعاء الدولي لا أساس لها من الصحة والهدف منها تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي .. داعيا وسائل الإعلام إلى تحر الدقة والمصداقية واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.