شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الحماية الرئاسية تدخل الان عدن ...وهذا مايحدث الان في شوارع المدينة "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري، عن وصول قوات من اللواء أول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بناء على اتفاق الرياض .
جديد "الخليج 365"
- بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة
وقال مصدر عسكري ، إن قوة عسكرية تضم أكثر من 30 طقمًا عسكريًا ومدرعات وناقلات جُند، وصلت إلى مقر تمركز القوات الحكومية في سلسلة جبال العرقوب بشقرة، ومنها إلى مدينة عدن.
وسيتولى اللواء حماية القصر الرئاسي في عدن والرئيس هادي، بحسب ماورد في الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.
وفي العاشر من أغسطس سيطرت قوات الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن، وخرجت قوات الحماية الرئاسية من المدينة بناء على وساطة قادتها لجنة سعودية بعد مواجهات عسكرية استمرت أيام خلفت عشرات القتلى والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قوات الحماية الرئاسية تدخل الان عدن ...وهذا مايحدث الان في شوارع المدينة "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.