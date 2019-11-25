شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الحماية الرئاسية تدخل الان عدن ...وهذا مايحدث الان في شوارع المدينة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري، عن وصول قوات من اللواء أول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بناء على اتفاق الرياض .

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وقال مصدر عسكري ، إن قوة عسكرية تضم أكثر من 30 طقمًا عسكريًا ومدرعات وناقلات جُند، وصلت إلى مقر تمركز القوات الحكومية في سلسلة جبال العرقوب بشقرة، ومنها إلى مدينة عدن.

وسيتولى اللواء حماية القصر الرئاسي في عدن والرئيس هادي، بحسب ماورد في الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات.

وفي العاشر من أغسطس سيطرت قوات الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن، وخرجت قوات الحماية الرئاسية من المدينة بناء على وساطة قادتها لجنة سعودية بعد مواجهات عسكرية استمرت أيام خلفت عشرات القتلى والجرحى.