شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صمت طويل...عبدالمجيد الزنداني يفاجى الجميع ويخرج بهذا التصريح الذي اسعد كل اليمنيين في الداخل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عجت مواقع التواصل الاجتماعية اليمنية بعشرات المنشورات الساخرة من رجل الدين عبدالمجيد الزنداني.

وعاد الزنداني إلى الظهور مجددا مع اقتراب نهاية العام الذي بشر فيه الرجل بقيام دولة الخلافة الاسلامية.

جديد "الخليج 365"

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ومنذ ذلك الحين تضررت احوال الناس في اليمن وتبدلت مع اندلاع مابات يعرف بثورة 2011 والتي يرى كثيرون أنها كانت وبالا على هذه البلاد.

واُعيد الزنداني هذه المرة إلى الواجهة مصحوبا بعبارات السخط .

وكتب الناشط داؤود باعوضة" معلقا على ادعاءات الزنداني بالقول :" قد كانت معنا مطارات شغالة ، اركب باليمنية من مطار الكويت الساعة 8 العشاء ، وتقع الساعة 10 باليل ونا بمطار الريان ولا انام الا بمنزلي في شبوة.

جانا البابا يوحنا بوليس الثاني وقال شعوا الخلافة قادمة في 2020 صدقنا الحكاية وفرحت من قلبي بكلامة ، لاني باطوف من الكويت وحتى نواكشط بلا اقامة او فيزة مسبقة وطن واحد في ظل دولة الخلافة وامير مؤمنين واحد ، حلم كل مسلم ...

اسقط الطامحون بالخلافة وولاية الفقية النظام وسقطت اليمن بسقوطة وتسكرت المطارات ، وذلحينه تحولت الساعتين بين مطار الكويت والريان الى يومين عبر سلطنة عمان ومنها برآ الى شبوة !!!.