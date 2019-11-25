شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا قالت وهي على الهواء مباشرة...زلة لسان لمذيعة الإخبارية السعودية تحرج المملكة أمام... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا لمذيعة قناة “الإخبارية” السعودية أثار جدلا واسعا، بعد وسمت المملكة بالإرهاب دون قصد. وظهرت المذيعة في تقرير لها من المنطقة الشرقية وهي تقول إن السعودية هي “المتصدر” الأول للإرهاب بدلا من “المتصدي” في زلة لسان قد تكلفها الكثير في سعودية ابن سلمان المتهور.. بحسب النشطاء. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة

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