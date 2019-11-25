شكرا لمتابعة خبر عن قناة بي بي سي .. تحذر من وجبة يمنية شهية جدا ولذيذة يعتبرها اليمنيين وجبة رئيسية على الافطار والعشاء .. وهي تعتبرها سم قاتل (تعرف عليها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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