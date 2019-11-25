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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد .. يمنية في السعودية تثير دهشة الجميع من خلال هذا العمل الذي أشعل صفحات التواصل.. فيديو وصور صادمه

يمنية ترسم لوحات مذهلة بالشاي والنسكافيه والملابس‎ تتذكر تجربتها الأولى في فن الرسم بالشاي قبل ثلاث سنوات، عندما بعثر ابنها الشاي على أرضية المطبخ، لترتسم معالم صغيرة لقدمه، ومن هناك بدأت أم مروه محمد. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد .. يمنية في السعودية تثير دهشة الجميع من خلال هذا العمل الذي أشعل صفحات التواصل.. فيديو وصور صادمه عاجل..واخير هادي يرفع الراية البيضاء ويرضخ لمطالب الزبيدي ويطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك ويعين هذه الشخصية الجنوبية البارزة بديلا له ( صورة + الاسم ) دجال يطلب من شقيقين ذبح اخوهما وتقديمه قربانا للجن مقابل هذا العرض المغري الذي تسيل له اللعاب ..شاهد بالصور النهاية الكارثية والمرعبة ( 4 صور صادمة ) يمنية تقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في شوارع هذه العاصمة العربية ...لن تصدق ماذا تفعل وكيف كانت نهايتها الكارثية عـاجل.. سلطنة عمان تشهد الان غزو حقيقي وكارثي يهدد السلطنة والعمانيون يناشدون "السلطان قابوس" بإجراء عاجل .. شاهد (صور مرعبه) Advertisements في غاية الخطورة ...ظهور لعبة " البالون والدبوس " في هذه المحافظة اليمنية تجبر الفتيات على التعارف مع الشباب وتسمح لهم بملامسة المناطق الحساسة في اجسادهن تقول أم مروة "وقتها لم أنهره بل أكملت الرسم، وعندما نشرتها في منصات التواصل الاجتماعي حازت على إعجاب آلاف المدونين". أول يمنية ترسم بالشاي، تعيش خارج البلد، وعرفت في منصات التواصل الاجتماعي باسم ”أم مروى“ ليكون الرسم بوحها للعالم. وقالت في حديثها لـ“إرم نيوز" أنا بعيده عن أهلي، ولكن موهبتي حازت إعجابهم من خلال إرسالي للصور ورؤيتهم لي في مقابلات واستضافات تلفزيونية عده جعلتهم يفتخرون بي أكثر. وعن اسمها الحقيقي، قالت: لا أستطيع إظهار اسمي الحقيقي لأسباب خاصة. تحولت موهبتها إلى مصدر فخر للأسرة، فقد وقفت بجانبها أسرتها في مقدمتهم ”زوجها“، في بلد من النادر أن تنال النساء المبدعات فرصة للظهور بشكل علني، نظرًا للبيئة الاجتماعية اليمينة غير الداعمة للإبداع. تقسم ”أم مروه محمد“ وقتها بين أطفالها ومنزلها وهويتها والتي صقلتها بابتكار أنواع جديدة من الرسم، فتحول كل ما تلقطه يدها إلى لوحة نابضة بالجمال، فهي ترسم “ بالألوان والشاي والرمل ودخان الشمعة والفحم والرصاص والألوان والنسكافية والملابس“.

منذ ظهرت موهبتها للعلن، شاركت في فعاليات ومهرجانات كثيرة، خاصة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية حيث تقيم حاليًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.