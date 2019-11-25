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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..واخير هادي يرفع الراية البيضاء ويرضخ لمطالب الزبيدي ويطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك ويعين هذه الشخصية الجنوبية البارزة بديلا له ( صورة + الاسم )

2019/11/25 الساعة 06:32 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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