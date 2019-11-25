عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحباط هجوم حوثي واسع على مديرية حيس بالحديدة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة في اليمن، الأحد، هجوماً واسعاً شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن مجاميع مسلحة تابعة للميليشيا، الموالية لإيران، هاجمت مواقع المشتركة شمال غربي المديرية، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

وأضاف أن القوات المشتركة اشتبكت لساعات مع عناصر الميليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، وتمكنوا من التصدي للهجوم الحوثي.

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وكبدت القوات المشتركة عناصر الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث لقي عدد من مسلحي الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار، وفق بيان الإعلام العسكري.

ويأتي هجوم الميليشيا الحوثية على مديرية حيس، بعد ساعات من إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدينة المخا دمرتها دفاعات تحالف دعم الشرعية في سماء المدينة.

في ذات السياق، استهدفت ميليشيات الحوثي، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف الأسلحة والقذائف المدفعية.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 في أوقات متفرقة، الأحد.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن هذا التصعيد الحوثي الكبير يؤكد عدم جدية الميليشيا في الالتزام بعملية السلام الأممية وسعيها لنسف اتفاق السويد المتضمن وقف إطلاق النار في الساحل الغربي اليمني.. مشيراً إلى أن هذا التصعيد لميليشيات الحوثي في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، يأتي بالوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الانتهاكات المستمرة.