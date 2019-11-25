شكرا لمتابعة خبر عن المطربة الشهيرة سمعت أصواتا بالدور العلوي ثم اكتشفت الكارثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - المطربة الشهيرة سمعت أصواتا بالدور العلوي ثم اكتشفت الكارثة

قالت الشرطة، الجمعة، إن المغنية إيجي أزيليا صاحبة أغنية “فانسي”، التي حققت نجاحا كبيرا، وصديقها بلايبوي كارتي، مغني الراب، أبلغا عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز366 ألف دولار من منزلهما في أتلانتا.

وأخبرت إيجي أزيليا (29 عاما)، واسمها الحقيقي أميثيست كيلي، الشرطة أن لصا سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار، وخاتم خطبة من الألماس أيضا.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالفيديو.. حفل زفاف الرامية الكويتية شهد الحوال وعريسها الإيطالي على أنغام شعبية

الاستخبارات الأمريكية تحذر من مخططات إيرانية للهجوم على منشآت حيوية بمنطقة الشرق الأوسط

مغرد شهير يفجر مفاجاة مدوية .. ويكشف معلومات خطيرة ما أمرت به أمريكا (عُقلاء) “آل سعود” وماسيحدث نهاية الشهر الجاري (شاهدصور وتفاصيل حصرية)

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب .. أسباب ظهور الشعر الأبيض وطرق القضاء عليه

وردنا الان.. تقرير أمريكي يكشف عن خطر يهدد الأسرة الحاكمة في الكويت.. وتفاصيل معركة بين الأمراء

وردنا الان.. بقرار جمهوري مشروع لتقسيم محافظة يمنية الى محافظتين واعلان محافظة جديدة

فوائد سحرية لتناول البردقوش ولكن احذر من أضراره التي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان عند تناوله بتلك الطريقة

Advertisements

عـاجل.. سلطنة عمان تشهد الان غزو حقيقي وكارثي يهدد السلطنة والعمانيون يناشدون "السلطان قابوس" بإجراء عاجل .. شاهد (صور مرعبه)

شاهد.. الامير السعودي الشهير الذي ذرف الدموع وبكى امام الجميع ...تعرف على السبب الذي جعل الامير يبكي مثل الاطفال.. فيديو صادم

عاجل ..الميسري يباغت الجميع ويقدم قبل قليل على خطوة رهيبة سببت الرعب للزبيدي واثارت جنون هاني بن بريك وقلبت الامور راسا على عقب في العاصمة المؤقتة عدن

بعد الحديث عن مشاورات سعودية - حوثية بعيدا عن الشرعية..مجلس الامن الدولي يقصم ظهر الرئيس هادي والامارات تلعب اخطر لعبة منذ بدء الحرب للاطاحة بهادي وتكشف البديل

وجبة يمنية شهية جدا ولذيذة ويعتبرها اليمنيين وجبة رئيسية على الافطار والعشاء ...وقتاة بي بي سي البريطانية تحذر منها وتعتبرها سم قاتل

في غاية الخطورة ...ظهور لعبة " البالون والدبوس " في هذه المحافظة اليمنية تجبر الفتيات على التعارف مع الشباب وتسمح لهم بملامسة المناطق الحساسة في اجسادهن

زوجة ترامب الحسناء تصعق البيت الابيض وتخون زوجها على الشاطيء وترامب يجن جنونه ليس بسبب الخيانة بل لأنها خانته مع هذا الشخص( لن تصدق من هو الخائن )

وردنا الان ...تعرف ماذا منح الامير الوليد بن طلال كل لاعب في الهلال بعد الفوز بالبطولة الآسيوية ( مبلغ خرافي لكل لاعب )

وقالت كيلي، التي نشأت في أستراليا واشتهرت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة في سن السادسة عشرة، للشرطة إنها كانت بمفردها فيقبو المنزل المستأجر في أتلانتا في 15 نوفمبر، عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني.

وأضافت أنها كانت ليلة ممطرة وظنت أنه صديقها بلايبوي (23عاما) بعدما تركت الباب الخلفي مفتوحا انتظارا لعودته.

وأبلغت كيلي وصديقها الشرطة في 17 نوفمبر بعدما اكتشفا اختفاء حقيبة جويارد زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.

وقالت كيلي إنهما استعرضا تسجيلات كاميرات المراقبة، وشاهدا رجلا يدخل المنزل من الباب الخلفي، قبل يومين في الساعة 09:51 مساء، ويغادر بعد 8 دقائق وبحوزته حقيبة.

وقال كارتر للشرطة إنه يعتقد أن المشتبه به كان مسلحا، مضيفا أنه كان يرتدي قناعا داكنا وقفازين وفقا لما شاهده في التسجيل المصور.