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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. حفل زفاف الرامية الكويتية شهد الحوال وعريسها الإيطالي على أنغام شعبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال الرامية الكويتية شهد الحوال بحفل زفافها على رجل إيطالي الجنسية، على أنغام أشهر أغنية خليجية شعبية للزفة.

وأظهرت مقاطع فيديو إطلالة العروس الأنيقة حيث ارتدت فستان زفاف أبيض طويل بأكمام من قماش التل.

كما أظهرت لقطات أخرى مشاهد رومانسية ولحظة تسليم أبو العروسة ابنته للعريس وسط حالة من الفرحة بين المعازيم.

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شاهد بالفيديو.. حفل زفاف الرامية الكويتية شهد الحوال وعريسها الإيطالي على أنغام شعبية

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