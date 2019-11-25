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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السلمي: تنظيم الإخوان سينقل ثقله من تركيا لماليزيا
الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية محمد السلمي، اليوم، إن تنظيم الإخوان سوف ينتقل ثقله من تركيا إلى ماليزيا.
وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "مهاتير محمد في عمر تجاوز التسعين جمع أربع دول ليحقق مكتسبا شخصيًا وأيديولوجيًا.. قريبًا تعرفون التفاصيل.. أيضاً يبدو أن تنظيم الأخوان المسلمين الإرهابي سوف ينتقل ثقله من تركيا إلى ماليزيا".
وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أعلن، مؤخرًا، عن تشكيل قمة إسلامية مصغرة تضم خمس دول هي ماليزيا وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وأنها ستعقد أول الشهر المقبل.
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