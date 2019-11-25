المرتضى : مرتزقة العدوان بتعز يعيقون تبادل 135 اسيرا منذ شهر

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
اتهم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ” عبدالقادر المرتضى ” مرتزقة العدوان في تعز بعرقلة عملية تبادل تشمل 135 أسيرا.
وأوضح ” المرتضى ” أن مرتزقة العدوان في تعز لا يزالون يعيقون تنفيذ صفقة تبادل أولية تشمل 135 أسيرا ومعتقلا من الطرفين تم التوافق عليها قبل أكثر من شهر ، مشيرا إلى أنه تم تحديد أسماء من الطرفين.
وأكد المرتضى الجهوزية الكاملة لتنفيذ عملية التبادل كما هي بدون قيد أو شرط أو استثناء أحد.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى توصلت إلى أكثر من 300 عملية تبادل للأسرى بوساطات محلية بعيدا عن الأمم المتحدة.
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