شاهد : شابة يمنية تحكي قصتها مع المنظمات لعب و اختلاط و تعارف.. وتحذر الآباء

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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث خلف الكواليس : صدور قرار غير معلن يطيح بـ لواء ركن ويعيد آخر الى منصبه السابق .. أول ظهور للقائد الجديد وصدور أول التوجيهات بعد الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة .. بيان شديد اللهجة من الشرعية والكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم بعد يوم من استهداف المدينة ..الحوثيين يعاودون استهداف مينا المخا بصاروخ بالستي و طائرتين مفخختين .. تفاصيل الشيخ الغادر : عبر تويتر يكشف سبب صمت القيادات الحوثية عن الاتفاقيات السرية مع السعودية

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