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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. عبدالباري عطوان يعلن استبعاد السعودية والإطاحة بإيران ويكشف عن حدث مزلزل سيقلب الأوضاع في المنطقة رأساً على عقب (فيديو)

علق الكاتب الصحفي الفلسطيني، عبدالباري عطوان، على القمة الإسلامية المرتقبة، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

وكان رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” قد أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل قمة إسلامية مصغرة تضم خمس دول هي ماليزيا وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان، من أجل بحث إستراتيجية جديدة لمواجهة القضايا التي تواجه العالم الإسلامي.

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وقال إن هذه الدول الخمس تشكل نواة لبداية تعاون إسلامي أوسع يشمل مجالات عدة تواجه العالم الإسلامي، مثل التنمية الاقتصادية والدفاع والحفاظ على السيادة وقيم الثقافة والحرية والعدالة إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأشار مهاتير محمد إلى أن القمة التي ستعقد أول اجتماع لها في 19 ديسمبر المقبل، ستبحث عدة قضايا يواجهها العالم الإسلامي، بما في ذلك أسباب عدم قدرته على وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها متطورة، وينبغي على كل دولة أن تحقق هذا الهدف، مضيفا: «نرى أن تركيا بلد مرشح في هذا الشأن».



وتعليقًا على ذلك، قال عطوان، في مقطع فيديو، إن الثنائي مهاتير محمد وأردوغان سيتزعمان قمة إسلامية في كوالالمبور الشهر المقبل لمواجهة التنمر الاسرائيلي واحياء النهضة الإسلامية”.

وتساءل عبد الباري عطوان: “لماذا غيّبوا السعودية ومصر واستبعدوا ايران؟ هل يستحق العرب هذا التهميش؟ وما هو مصير منظمة التعاون الإسلامي والسيادة السعودية على الحج؟”.

وأجاب عطوان على التساؤلات بطريقة مقتضبة، يمكن متابعتها عبر الفيديو التالي: