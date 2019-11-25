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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بقرار جمهوري مشروع لتقسيم محافظة يمنية الى محافظتين واعلان محافظة جديدة

أكد نائب رئيس البرلمان اليمني المهندس محسن باصرة ، الاحد ، أن مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين مرفوض رفضا قاطعا.

وأشار باصرة -في بلاغ صحفي مقتضب وصل مأرب برس " نسخة منه " إلى أن مكونات حضرموت وشخصياتها وشرائحها المختلفة رفضت مشروع التقسيم منذ عام 1998.

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ودعا باصرة- وهو احد ابرز الشخصيات السياسية في حضرموت وقيادي في حزب الاصلاح - دعا كل من يريد الخير لحضرموت وضع يده مع أهلها لانتزاع حقوق حضرموت المنهوبة منذ عام 1967م و1990م و1994م إلى يومنا هذا ،حد تعبيره .

وتأتي تصريحات باصرة بعد عودة فكرة التقسيم للمحافظة إلى الواجهة وتوقعات بتسريبات غير مؤكدة نشرها ناشطون تفيد باصدار قرار جمهوري يعلن وادي وصحراء حضرموت محافظة مستقلة.

وتقع في وادي حضرموت فروع للوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة أبرزها البنك المركزي الذي يغذي فرع مركزي المكلا بالسيولة.

ويتواجد حاليا بالمملكة العربية السعودية وكيل وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري الذي عقد خلال فترة إقامته منذ توقيع اتفاق الرياض لقاءات مع رئيس الجمهورية وعدد من قيادات الحكومة.

وحضرموت من اكبر محافظات اليمن من حيث المساحة وهي لوحدها اقليم مستقل باسم «اقليم حضرموت» طبقا للتقسيم الذي نصت عليه مخرجات الحوار اليمني، والذي يقسم اليمن الى 6 أقاليم احداها اقليم حضرموت.

وحضرموت مقسمة وفقا لجغرافيتها الى مديريات في الوادي والصحراء ومديريات في الساحل.