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صنعاء - ياسمين الخيامي - وصفات طبيعية للتخلص من الشيب .. أسباب ظهور الشعر الأبيض وطرق القضاء عليه

يتسبب ظهور الشعر الأبيض في الأرق لعدد كبير من الأشخاص وبالأخص السيدات التي تعتبر ظهور أول شعرة بيضاء بمثابة كابوس مزعج، وبالأخص عند ظهوره في السن المبكر، ويظهر الشعر الأبيض لنتيجة لمجموعة من العوامل النفسية والبيئية والصحية، التي تترك أثرها على الشعر كأول شيء، مما يتسبب في عدد من المشكلات مثل الخشونة أو التساقط أو الشيب المبكر، ومن الممكن أن يكون الشعر الأبيض بسبب التعرض للتوتر العصبي او الضغط النفسي أو بعض العوامل الوراثية.



وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر وصفة الحلبة وزيت الزيتون لعلاج شيب الشعر

تتكون تلك الوصفة من ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من الحلبة الناعمة، وملعقة كبيرة من العسل، يتم تحضير تلك الوصفة عن طريق مزج جميع المكونات سوياً والتقليب لمدة خمس دقائق على نار متوسطة، حتى تتجانس جميع المكونات، توضع الخلطة دافئة على الشعر لمدة 15 دقيقة، وحتى يتم التخلص من الشيب نهائياً، يفضل تطبيق الوصفة يومياً لمدة أسبوعين، ومن المفضل وضع زيت جوز الهند على الشعر بعد الغسيل لطرد رائحة الحلبة تماماً من الشعر.

وصفة الليمون وزيت جوز الهند

تعتبر تلك الوصفة فعالة جداً للتخلص من الشيب، حيث أن زيت جوز الهند صحي ومفيد جداً للشعر، ويتكون من مضادات للبكتريا وحمض اللوريك، وعندما يتم مزجه مع عصير الليمون يعطينا نتيجة فعالة وقوية، حيث أن الليمون يحتوي على الفسفور وفيتامين سي وفيتامين بي الذي يوفر للشعر التغذية المناسبة ويقضي على الشيب.

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وصفات طبيعية للتخلص من الشيب .. أسباب ظهور الشعر الأبيض وطرق القضاء عليه

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