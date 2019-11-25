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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاستخبارات الأمريكية تحذر من مخططات إيرانية للهجوم على منشآت حيوية بمنطقة الشرق الأوسط

أطلقت العاصمة الأمريكية واشنطن، تحذيرًا عاجلًا، من وحود مخططات إيرانية معادية، ستقع بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، خلال الأيام المقبلة.



وحذرت جهات أمريكية سيادية، من تكرار الهجمات الإرهابية الإيرانية على منشآت حيوية، مثلما حدث مع عملاق النفط السعودي "أرامكو" قبل نحو شهرين.

الجيش الأمريكي، حذر من أن إيران تخطط لشن هجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط، مستشهدًا بهجومها على المنشآت النفطية السعودية باستخدام صواريخ ومعدات عسكرية متطورة خلفت خسائر طائلة.

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الاستخبارات الأمريكية تحذر من مخططات إيرانية للهجوم على منشآت حيوية بمنطقة الشرق الأوسط

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وقال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، كينيث ماكنزي، إن الاستخبارات العسكرية الأمريكية رصدت أنشطة إيرانية مقلقة ولكن غير محددة، مضيفًا "تقديري هو أنه من الممكن أن تهاجم مرة أخرى".

ولم يعلن الجيش الأمريكي، عن أي أدلة محددة، تكشف مخططات إيران لشن هجوم وشيك، ضد أهداف مثل المنشآت النفطية، أو محطات تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الوكالات العسكرية والتجسسية الأمريكية رصدت أنشطة إيرانية مقلقة، ولكن غير محددة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأرجع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مخططات إيرانية الإرهابية والعدائية، إلى سعيها لتعطيل حملة الضغط الاقتصادي القصوى، التي تفرضها إدارة ترامب على طهران، لافتًا إلى أن إيران تتعرض لضغوط شديدة، وهي تحاول تعطيل الحملة بشن الهجمات لإثارة رد عسكري أمريكي



في المقابل، تعهد الجنرال "ماكنزي" باستمرار الالتزام الأمني الأمريكي تجاه الخليج، على الرغم من تحول سياسة إدارة ترامب لإعطاء الأولوية للتهديدات الصينية والروسية.