بالوثائق.. مسؤول محلي بشبوة يفضح المنظمات الدولية ويبرأ حكومة الانقاذ

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

كشفت مصادر إعلامية عن قيام المنظمات الدولية العاملة في اليمن بتوزيع مواد غذائية مقاربة على الإنتهاء.

واشارت المصادر الى قيام منظمات دوليه تابعه للأمم المتحدة، مساء امس، بتسليم مواد اغاثية وغذائية شارفت على الانتهاء، لأبناء مديرية حبان جنوبي محافظة شبوة.

ونقل المركز الاعلامي لمحافظة شبوة عن مصدر خاص ان منظمتي اليونيسيف الدولية و برنامج الغذاء العالمي سلمت 8 طن من مادة الشعير ، مؤكداً أن الكمية ستنتهي صلاحيتها خلال 28 يوما.

واوضح المركز أن توزيع مواد شبه منتهية الصلاحية في حبان ليست الاولى من نوعها في شبوة ، مشيرة الى تكرر مثل هذه الوقائع في اكثر من مديريه كان اخرها توزيع دقيق ابيض مصاب بالعفن في احد المديريات بالمحافظة.

يأتي ذلك في ظل إمعان المنظمات الدولية على اهدار اموال المانحين والعبث بها تحت غطاء “العمل الانساني”.

كما رفض أهالي مدينة رضوم بمحافظة شبوة استلام المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي عبر جمعية التكافل الإنساني المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي، بسبب انتهاء صلاحية المواد الغذائية والتي هي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأعرب أهالي مدينة رضوم عن استئائهم البالغ من تصرفات منظمة الغذاء العالمي وشريكهم المنفذ جمعية التكافل الإنساني وذلك بتوزيع مواد غذائية تالفة تودي إلى أمراض خطيرة قد تحصد أرواح الناس .

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها منع توزيع المواد الغذائية في مدينة رضوم منتهية الصلاحية ..

وكان الشيخ مهدي القميشي، عضو مجلس اهالي مركز هدى بمديرية حبان ، قد نفى في وقت سابق اتهامات المنظمات الدولية وقوى العدوان لحكومة الانقاذ بصنعاء باحتجاز وسرقة المواد الإغاثية.

وأكد في منشور له على صفحته بالفيسبوك ان حكومة الانقاذ في صنعاء لا علاقة لها بتأخير تسليم المساعدات الغذائية لمستحقيها، مؤكداً ان المساعدات الإنسانية وصلت الى ميناء عدن و تم تفريغها في مخازن المنظمة بمنطقة الدرين و تم نقلها خلال ايام الى شبوة.

واضاف الشيخ مهدي ان قوى الغزو لا تهتم بصحة ابناء الشعب حيث صرحت بخروج المواد من ميناء عدن واعطت التصاريح لتوزيعها في شبوة.