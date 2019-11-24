أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

أبناء الجنوب يتفاعلون مع هاشتاق #حضرموت_ترفض_التقسيم https://www.elyamnelaraby.com/437006/ تعرف على اجمالي الدعم الإماراتي لبلادنا خلال 4 سنوات https://www.elyamnelaraby.com/437007/ الإفراج عن معتقلين أردنيين في سجون مليشيا الحوثي الإيرانية https://www.elyamnelaraby.com/437009/ فقدان سفينة على متنها مجموعة ركاب من جزيرة سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/437012/ Advertisements الحديدة.. المليشيا تقصف شرق الدريهمي وتحشد بأطرافها الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/437015/ مسؤولة أممية: الحوثي يعيق وصول الفنيين إلى خزان صافر النفطي الأحد 24 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/437018/ اليمن يطالب بإدانة تصرف النظام الإيراني بخصوص تسليمه مقاراتها الدبلوماسية https://www.elyamnelaraby.com/437021/ ابتداء من الأربعاء القادم.. اليمنية تعلن تدشين أول رحلاتها عبر مطار الريان https://www.elyamnelaraby.com/437023/ بجاش يلتقي رئيس دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الكندية https://www.elyamnelaraby.com/437024/ الدائرة التنظيمية بالانتقالي تدشن دورة تدريبية خاصة بدليل إعداد الخطة السنوية https://www.elyamnelaraby.com/437028/

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