الدائرة التنظيمية بالانتقالي تدشن دورة تدريبية خاصة بدليل إعداد الخطة السنوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

دشنت الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم الأحد، دورة تدريبية خاصة بدليل إعداد الخطة السنوية للمجلس الانتقالي لسنة ٢٠٢٠م.



وفي مستهل التدشين، القى الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام، كلمة أكد من خلالها على ضرورة التقيّد بالخطط التي يتم إعدادها من قبل هيئات المجلس الانتقالي بحيث تكون شاملة للهيئات كافة.

وشدد الجعدي على أهمية مراجعة الخطط من قبل الهيئات وتقديمها قبل فترة من التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

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وتطرق الجعدي في كلمته إلى عملية تنفيذ اتفاق الرياض، محذراً من الانجرار خلف التأويلات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، مؤكدا أن عودة أي شخصية إلى عدن تأتي في إطار تنفيذ اتفاق الرياض و معالجة أحوال الناس وصرف رواتبهم .

هذا وقد رحب الأستاذ منصور زيد، رئيس الدائرة التنظيمية، في كلمة ألقاها بمساعد الأمين العام والمشاركين، مبيناً أن مخرجات هذه الدورة ستطبق على أرض الواقع .

ولفت منصور زيد إلى أن هذه الدورة تأتي من أجل إعداد خطة 2020، وتقييم الأداء والانجاز لهيئات المجلس المختلفة خلال العام 2019 .

وأضاف زيد :"أن المجلس الانتقالي، ممثلاً بالدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة الرئاسة، يهدف الى إيجاد كادر متخصص ومؤهل في مجال إعداد الخطط و البرامج لخدمة سير عمل المجلس الانتقالي وتحقيق أهداف شعب الجنوب".

هذا وقد تم تعريف المشاركين في اليوم الأول للدورة على الاتجاهات الرئيسية لخطة عمل المجلس الانتقالي لعام 2020، وتم تدريبهم على صياغة الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية المرتبطه بها ومؤشرات أدائها .