بجاش يلتقي رئيس دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الكندية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بحاش،اليوم، رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية ساندرا ميكاردال.

Advertisements واستعرض وكيل وزارة الخارجية في اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته في حوار المنامة المنعقد في مملكة البحرين ،تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية وماشهدته بلادنا من انقلاب على الشرعية من قبل المليشيات الحوثية الدعومة ايرانياً وتهديدها لدول الجوار والملاحة الدولية. واكد بجاش حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام العادل والدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث وتحقيق الأمن والاستقرار. من جانبها أكدت المسئولة الكندية موقف بلادها الداعم والمؤيد للحكومة الشرعية ودعمها وتائيدها للحل السياسي في اليمن..متمنية عودة الأمن والاستقرار لليمن.

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