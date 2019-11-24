- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابتداء من الأربعاء القادم.. اليمنية تعلن تدشين أول رحلاتها عبر مطار الريان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
المكلا - الخليج 365
أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، تدشين أول رحلة لطيرانها إلى مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، شرقي اليمن، ابتداءً من الأربعاء القادم.
وقالت اليمنية في منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك، ، "تعلن الخطوط الجوية اليمنية لكافة مسافريها ومحبيها عن تدشينها الاربعاء المقبل رحلة جديدة إلى مطار الريان بمدينة المكلا محافظة حضرموت".
وأوضحت أن خط التشغيل سيكون برحلة تنطلق من مطار القاهرة وصولا الى مطار الريان - سيئون - سقطرى - سيئون – القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداء من الأربعاء القادم.. اليمنية تعلن تدشين أول رحلاتها عبر مطار الريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.