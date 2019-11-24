ابتداء من الأربعاء القادم.. اليمنية تعلن تدشين أول رحلاتها عبر مطار الريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

المكلا - الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، تدشين أول رحلة لطيرانها إلى مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، شرقي اليمن، ابتداءً من الأربعاء القادم.

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وقالت اليمنية في منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك، ، "تعلن الخطوط الجوية اليمنية لكافة مسافريها ومحبيها عن تدشينها الاربعاء المقبل رحلة جديدة إلى مطار الريان بمدينة المكلا محافظة حضرموت".

وأوضحت أن خط التشغيل سيكون برحلة تنطلق من مطار القاهرة وصولا الى مطار الريان - سيئون - سقطرى - سيئون – القاهرة.