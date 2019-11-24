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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يطالب بإدانة تصرف النظام الإيراني بخصوص تسليمه مقاراتها الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
طالبت البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة ، مجلس الامن الدولي بإدانة تصرف النظام الإيراني الذي اعتبرته خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216.
جاء ذلك في الرسالة التي وجهتها البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الامم المتحدة لمجلس الامن وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية عقب إصدار بيانها الذي نددت فيه بقيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل مليشيا الحوثي سفيرا لديها وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية.
وقالت البعثة في خطابها "ن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".
الجدير ذكره ان بلادنا كانت قد قطعت علاقتها الدبلوماسية مع طهران بتاريخ ٢ اكتوبر ٢٠١٥ وطالبت النظام الإيراني، بمراعاة احكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام ١٩٦١ وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.
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