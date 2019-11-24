شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هزائمها المتواصلة - ميليشيات الحوث ترسل المئات من عناصرها للساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر عسكرية مطلعة ان مليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران اصدرت توجيهات عسكرية عاجلة لمناطقها العسكرية وقياداتها الميدانية بضرورة حشد ما تستطيع من عناصرها من مختلف المناطق وخاصة العكسرية الى الساحل الغربي بالحديدة

وافادت المصادر ان توجيهات من قيادة الميليشيا إلى القيادة الوسطى صدرت بسحب وإرسال الف عنصر من عناصر الميليشيات من الجبهات الهادئه - ومن الملتحقين مؤخرًا بمعسكراتهم التدريبيه، وارسالهم إلى جبهة الساحل الغربي بأسرع وقت، بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيا مؤخراً في جبهة الساحل نتيجة محاولاتها المتكررة الحصول على اي تقدم او أحداث اختراق في اَي منطقة بجبهة الساحل الغربي بعد أن فقدت الكثير من عناصرها ومنيت بالخسائر الفادحة ماديا وبشرياً ..

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الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي لجأت مؤخرا الى التجنيد الاجباري واختطاف الاطفال بهدف حشد اكبر قدر ممكن من المقاتلين في محاولة للتموضع والبقاء في ارض المعركة قدر الامكان بعد ان وصلت الى مرحلة الانهيار.