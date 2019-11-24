شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل الفغم ...شاهد اول صورة للحارس الشخصي لولي العهد محمد بن سلمان وماذا كان يفعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفت الحارس الشخصي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنظار السعوديين بعد ظهوره مع ولي العهد أمس في سباق “فورمولا إي الدرعية”.

وتساءل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الحارس الشخصي والذي لفت الانتباه بتركيزة الشديد في عمله ونباهته. وكشف مغردون أن مرافق ولي العهد هو الرائد ياسر اللعبون.

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