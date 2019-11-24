فساد حكومة المرتزقة تثير الشارع العدني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

على خلفية قضايا الفساد التي تعج بها حكومة المرتزقة، وبعد نشر المعلومات التي تفيد بصرف حكومة هادي ما يزيد عن 20 مليار ريال لصالح المجندين التابعين لحزب الاصلاح في محافظات مأرب وشبوة، خرج عصر الأحد العشرات من منتسبي قوات الجيش والامن المتقاعدين بعدن، في تظاهرة شعبية بالقرب من قصر المعاشيق بعدن للمطالبة بإطلاق رواتبهم المحتجزة من قبل حكومة المرتزقة منذ عدة أشهر.

وشهدت منطقة صيرة بمديرية كريتر احتشاد لعدد من المتقاعدين العسكريين والجنود على مدخل قصر المعاشيق رفعوا خلالها لافتات تعبر عن رفضهم للفساد وللمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وتصر حكومة المرتزقة على عدم صرف رواتب الموظفين والعسكريين في عدن منذ نحو 3 أشهر، ناهيك عن رفضها صرف رواتب الموظفين في باقي المحافظات اليمنية منذ نحو ثلاث سنوات وسط صمت أممي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الى حالة الفساد المشتري في حكومة المرتزقة وعمليات النهب المنظم للثروات النفطية وايرادات الدولة.