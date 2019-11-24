شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..الراقصة صافنياز تستعرض جسمها على “البحر” بـ رداء شفاف يظهر ما تحته (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها جالسة على البحر .

ونشرت صافيناز ، صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى مايوه بيكيني يكشف جسمها كاملا .

وكما في العادة، أثارت الصورة الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا ، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من جمهورها ، بينما هاجموا البعض الاخر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..الراقصة صافنياز تستعرض جسمها على “البحر” بـ رداء شفاف يظهر ما تحته (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.