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عدن - ياسمين التهامي - استجدى اللواء الركن مهدي مقوله بزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي من جور الظلم والسجن والابتزاز الذي يتعرض له وأقاربه من قبل الحوثيين .

وقالت مصادر مقربة من القيادات الحوثية لـ ; المشهد اليمني ; اليوم الأحد أن اللواء مقوله أرسل وفد مكون من الشخصيات الإجتماعية ورجال المشائخ للتوسل لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي لوضع حد لهذا الظلم والابتزاز المخالف للشرع والعرف .

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هام جدا : اللواء مهدي مقوله يستجدي بـ عبدالملك الحوثي من جور السجن و الظلم والابتزاز (تفاصيل)

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وأضافت المصادر أن الوفد الذي يرأسه الشيخ عبده حبيش وذيبان والعوجري وغيرهم قابلوا مدير مكتب عبد الملك الحوثي بمحافظة صعدة وتم اخبارهم بضرورة رفع الظلم عن مقوله وإطلاق سراح أقاربه من السجن وتخفيف ضغوطات الإقامة الجبرية على اللواء مقوله .

المصادر أن رئيس الوفد الشيخ عبده حبش والذي يعد من كبار مشائخ سفيان وهي أكبر مديرية في محافظة عمران تدعم جبهات الحوثي بات غاضبا من هذا الوضع وخاصة أن مقوله سلم نفسه في ; وجه حبيش; وكلم مكتب الحوثي وتعهدوا بعدم التعرض له بأي مكروه لكنهم الآن غيروا من معاملتهم لمقوله .

"ووضحت المصادر ;للمشهد اليمني; أن حبيش قال غاضبا لأحد القيادات الحوثية في مكتب الحوثي; الرجال واقف معكم وجلس في وجهي ووجه السيد ولو كنت عارف بمعاملتكم لما احرجت نفسي معه وانا الي ضمنت ما حد يتعرض له بشي ولو كنت عارف أني نصحته للتحرك إلى محافظة مأرب لكننا وثقنا بالسيد

وأضاف حبيش ; معاملتكم هذه اتنفر الناس منكم والي بيقاتلوا مع التحالف ماعد ايرجعوا للوطن أين العفوا إلي أصدر الصماد والسيد; في إشارة منه لعبد الملك الحوثي .

وبرر القيادي الحوثي المسؤول عن مكتب عبد الملك الحوثي في صعدة والمكنى أبو توفيق هذه التصعيد ضد مقوله بعد تلقيهم معلومات من الأمن الوقائي التابع لهم بأن مقوله نهب مبالغ مالية كبيرة على الرئيس السابق صالح وهي بحسب القيادي أبو جبل والذي يشتغل لصالح جماعة الحوثي في سنحان كنتيرتان من الذهب والعمله الصعبة .

وبعد التحقيق بحسب المكتب تبين أن هذه التقارير الكاذبة من متحوثي سنحان تأتي بسبب مشاكل مع مقوله وخاصة من أبو جبل والذي قام مقوله برفض إدخاله الكلية العسكرية لفقدانه أحد أهم الشروط اللازم توفرها في القبول لهذه الكليات العسكرية .

وأكد المكتب أنهم على دراية بجميع حيثيات الموضوع لكنهم غير قادرين على إطلاق سراح أقارب مقوله إلا بعد الرد من قبل عبد الملك الحوثي كون القضية قضيته وتم طرحها عليه شخصيا مطالبا الوفد با عطائهم مهلة حتى بداية العام الجديد 2020م كحد أقصى نظرا لانشغال الحوثي .

الجدير ذكره أن عدد من أقارب مقولة مازالوا في السجن ويتم منع عنهم العلاج وخاصة أن أحدهم حالته الصحية خطرة وهو ما اثار حفيظة هذه الوساطة والتي تعهدت لمقوله بعدم التعرض له بأي مكروه