عــــاجل : بأمر من الملك سلمان .. حدث تاريخي ومفاجئ بالسعودية لأول مرة في التاريخ .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، لأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، خلفًا لدولة اليابان.

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حفظهما الله، تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020".

وأضاف: "سيكون عامًا مليئًا بالأمل والعمل، وسيكون عامًا حافلًا بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيدًا من تقنية العصر... أهلًا بكم في السعودية".

وتسلم الأمير فيصل، رئاسة المجموعة خلال احتفال أقيم في مدينة ناغويا اليابانية، التي يجتمع فيها وزراء خارجية مجموعة العشرين، لإجراء محادثاتهم.

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ويقول دبلوماسيون، إن مجموعة العشرين قد تمد يد العون للرياض في تجاوز مشاكلها وتدفعها إلى إغلاق المزيد من الملفات الشائكة مثل حرب اليمن ومقاطعة قطر.

وأشاد الملك سلمان، برئاسة المملكة لمجموعة العشرين، معتبرًا ذلك دليلًا على دورها الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخارجية السعودي، وصل فى وقت مبكر، أمس، لتمثيل السعودية فى الاجتماع الذى سيكون آخر الاجتماعات الوزارية ذات الصلة برئاسة اليابان للدورة الحالية للمجموعة، وعقد الوزير السعودى عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه ومسئولين من الدول الأخرى، استعدادًا للجلسات الرسمية اليوم.

وتتولى السعودية رئاسة قمة مجموعة الـ20 لمدة عام، على أن تُعقد القمة المقبلة للمجموعة في الرياض العام المقبل

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