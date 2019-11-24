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صنعاء - ياسمين الخيامي - فوائد سحرية لتناول البردقوش ولكن احذر من أضراره التي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان عند تناوله بتلك الطريقة

اشتهر البردقوش بأنه واحداً من أقدم أنواع التوابل في التاريخ، حيث يستخدم منذ آلاف السنين في الكثير من الأطعمة المختلفة، فضلاً عن استخدامه في علاج العديد من الأضرار والمشاكل الصحية التي تصيب الإنسان، مثل علاج الصداع النصفي وتليين الأعصاب وعلاج التشنجات، والتخلص من الأرق واضطرابات النوم، بالإضافة إلى أنه يستخدم كخافض للحرارة المرتفعة، وكمضاد للإلتهابات، ويحتوي البردقوش على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والألياف الغذائية الهامة والضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، وسوف نتعرف معكم من خلال هذا الموضوع عن أهم فوائد البردقوش على صحة الإنسان وأضراره أيضاً.



فوائد البردقوش

يساعد البردقوش على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويخفف من الغازات وتقلصات المعدة والمغص والكثير من اضطرابات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنه يستخدم في علاج التقلبات المزاجية، والصداع النصفي وآلام الأعصاب، ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم ويزيد من قوة العظام.

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فوائد سحرية لتناول البردقوش ولكن احذر من أضراره التي قد تصل إلى الإصابة بالسرطان عند تناوله بتلك الطريقة

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كما يستخدم زيت البردقوش في علاج المفاصل وآلام الروماتزم من خلال تدليك المناطق المصابة به، فضلاً عن أنه يتميز بخصائص مضادة للإلتهابات بسبب احتوائه على مركبات ايجانول سابينين، وسايمين، وتيربينولين، كما يساعد على الوقاية من فقر الدم بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الحديد.

يمتلك البردقوش قدرة كبيرة على تعزيز صحة القلب وخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم وضبط مستوى ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية وتصلب الشرايين بسبب احتوائه على معادن البوتاسيوم والماغنسيوم.

الأضرار والآثار الجانبية لتناول البردقوش

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أن الإفراط في تناول البردقوش بكميات كبيرة ومبالغ فيها يسبب النعاس، والإصابة باضطرابات النزيف، كما أنه تناوله لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويعتبر البردقوش غير آمن على الأطفال، كما يجب تجنب النساء الحوامل والمرضعات تناول البردقوش لأنه يسبب انقباضات الرحم ويزيد من خطر الإجهاض.

كما أظهرت الأبحاث العلمية أن الإسراف في تناول البردقوش يسبب بطء معدل ضربات القلب، واضطراب مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، فضلاً عن الإصابة بقرحة المعدة ويزيد من فرص الإصابة بأمراض الرئة والربو، علاوةً على أنه قد يؤدي إلى انسداد قنوات الجهاز الهضمي واحتقان الأمعاء، والتهاب المسالك البولية.