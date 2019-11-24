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صنعاء - ياسمين الخيامي - عـاجل.. سلطنة عمان تشهد الان غزو حقيقي وكارثي يهدد السلطنة والعمانيون يناشدون "السلطان قابوس" بإجراء عاجل .. شاهد (صور مرعبه)

أحدثت صورة من حفل تدشين خط الإنتاج لخيوط القطن لمصنع "شركة صحار للنسيج" صدمة في سلطنة عمان.

وتداول نشطاء عُمانيون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، صورة تظهر عدد الوافدين المشاركين بالحفل أكبر بكثير من عدد العُمانيين المتواجدين.

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عـاجل.. سلطنة عمان تشهد الان غزو حقيقي وكارثي يهدد السلطنة والعمانيون يناشدون "السلطان قابوس" بإجراء عاجل .. شاهد (صور مرعبه)

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وأشعلت الصورة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، اعترض بعضهم على توظيف العمال الأجانب في وظائف حكومية، بينما المواطن العماني لا يجد وظيفة تنصفه بعد تخرجه من الجامعة.

وقال المغرّد العماني مصطفى الشاعر، في تعليقه على الصورة: "بعض الصور كافية لتعبر عن ألف معنى .. !!".

وجرى الاحتفال بتدشين خط الإنتاج من الوحدة الثانية لإنتاج خيوط القطن لمصنع شركة "أس في بيتي صحار" للنسيج، وذلك برعاية الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وكان الشيخ خالد بن هلال المعولي، أكد بعد فوزه برئاسة مجلس الشورى في سلطنة عمان مطلع الشهر الجاري أن القضية الأولى للمجلس هي قضية الباحثين عن عمل.

وأضاف في تصريحات لقناة "الوصال" العمانية أن على الأعضاء التركيز على هذا الملف، وهي من القضايا الأساسية، واصفًا إياها بأنها "قضية أمن وطني".

ويشار إلى أن هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون، يتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا في سلطنة عمان، بعد دعواتٍ أطلقها عُمانيون يبحثون عن وظائف.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في السلطنة إلى النظر في قضيتهم، والعمل على إيجاد حلول وفرص عمل للمتخرجين من الجامعات، مطالبين السلطان "قابوس" بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم.