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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. الامير السعودي الشهير الذي ذرف الدموع وبكى امام الجميع ...تعرف على السبب الذي جعل الامير يبكي مثل الاطفال.. فيديو صادم

نشر الأمير سطام بن خالد ، فيديو للأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وعدد من مرافقيه خلال مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا.

وأظهر المقطع فرحة الأمير بعد تتويج الهلال بلقب دوري الأبطال الآسيوي، وردة فعل أحد مرافقيه الذي نزل إلى الأرض ليؤدي الاحتفال الشهير للاعب المحترف في صفوف الهلال غوميز.

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شاهد.. الامير السعودي الشهير الذي ذرف الدموع وبكى امام الجميع ...تعرف على السبب الذي جعل الامير يبكي مثل الاطفال.. فيديو صادم

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